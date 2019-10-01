Тільки в готелях: з'явилися нюанси гучного проєкту про легалізацію казино

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні передбачає відкриття казино тільки на базі великих 5-зіркових готелів.

Про це йдеться в одній із останніх версій документа, пише "Економічна правда". Однак проєкт закону поки не опубліковано.

"У тексті розповідається про розміщення казино тільки на базі п'ятизіркових готелів. У випадку Києва – такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові – не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має становити не менше 100 номерів", – зазначено в матеріалі.

У казино повинні використовувати сертифіковане обладнання, яке унеможливлює стороннє втручання. Прийняття та повернення коштів здійснюватиметься винятково через каси, а термін виплати гравцю понад 5 млн грн, не має перевищувати 10 днів.

Водночас казино не можна розташовувати в будівлях органів держвлади, релігійних приміщеннях, установах охорони здоров'я, культури, в школах і дитсадках, житлових будинках, дитячих розважальних центрах, кіосках, а також під навісами.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд розраховує на приблизно 2 млрд гривень надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізували азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція та гральний бізнес.

29 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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