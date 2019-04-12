Наглядова рада "Укрнафти" отримала нового голову: що трапилося

Виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка обрали головою Наглядової ради "Укрнафти".
Відповідне рішення було прийнято Наглядовою радою найбільшої нафто- і газодобувної компанією країни в четвер, 11 квітня, свідчать опубліковані на сайті "Укрнафти" документи.
На зборах 28 березня акціонери компанії достроково припинили повноваження голови правління Марка Роллінса.
Він покине пост голови "Укрнафти" 30 квітня цього року. З 1 травня і до обрання нового глави його обов'язки виконуватиме Олег Гез.
Одночасного з цим акціонери "Укрнафти" змінили склад Наглядової ради і передали йому повноваження призначати і звільняти голову правління.
До цього в рамках акціонерної угоди це могли робити лише міноритарні акціонери "Укрнафти" – група "Приват".
Юрій Вітренко
LIGA.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів наділив збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" без подання Наглядової ради.
Відповідні зміни уряд вніс до статуту національної акціонерної компанії постановою №226 від 6 березня 2019 року.
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