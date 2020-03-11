Нафта подешевшала і обвалила біткоїн: з'явився загрозливий прогноз

Курс біткоїн впав на тлі рекордного з 1991 року падіння цін на нафту. За кілька днів його вартість знизилась майже на $1300.

За даними порталу CoinMarketCap, в середу, 11 березня, криптовалюта коштує $7824, за останню добу вона подешевшала на 3%. Тоді як ще в суботу, 7 березня, до того як Росія зірвала угоду з ОПЕК, курс сягав $9140.

Падіння курсу призвело до зниження капіталізації (вартості всіх монет) з $166,9 млрд до $142,9. Таким чином, за 5 днів вартість цифрових заощаджень зменшилася на $24 млрд.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Слідом за біткоїном стрімко дешевшають всі інші криптовалюти. Так, з топ-100 зростання показують лише 12, а всі інші втрачають вартість. У десятці головних зниження становить від 2,4% до 5,2%.

Курс криптовалют CoinMarketCap

На думку експертів з криптовалют, найближчим часом віртуальні гроші продовжать дешевшати на тлі збереження складної ситуації на світових ринках. "Біткоїн незабаром може подешевшати до $7500, Ethereum – до $190, XRP – до $0,19, а Litecoin – до $47", – сказано в прогнозі на ForexClub.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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