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11 березня • оновлено в 15:38
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Нафта подешевшала і обвалила біткоїн: з'явився загрозливий прогноз

2.3т
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Курс біткоїн впав на тлі рекордного з 1991 року падіння цін на нафту. За кілька днів його вартість знизилась майже на $1300.

За даними порталу CoinMarketCap, в середу, 11 березня, криптовалюта коштує $7824, за останню добу вона подешевшала на 3%. Тоді як ще в суботу, 7 березня, до того як Росія зірвала угоду з ОПЕК, курс сягав $9140.

Падіння курсу призвело до зниження капіталізації (вартості всіх монет) з $166,9 млрд до $142,9. Таким чином, за 5 днів вартість цифрових заощаджень зменшилася на $24 млрд.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Слідом за біткоїном стрімко дешевшають всі інші криптовалюти. Так, з топ-100 зростання показують лише 12, а всі інші втрачають вартість. У десятці головних зниження становить від 2,4% до 5,2%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

На думку експертів з криптовалют, найближчим часом віртуальні гроші продовжать дешевшати на тлі збереження складної ситуації на світових ринках. "Біткоїн незабаром може подешевшати до $7500, Ethereum – до $190, XRP – до $0,19, а Litecoin – до $47", – сказано в прогнозі на ForexClub.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвалення нафти.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криптовалюти Курс валют
Тег
біткойн
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