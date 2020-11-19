НАБУ остаточно програло в справі "Роттердам+", – експерт

Національне антикорупційне бюро після рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду по суті повністю програло в справі "Роттердам+".

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив експерт Юрій Корольчук.

"По суті, НАБУ остаточно програло справу "Роттердам+", яку, я нагадаю, ще в кінці серпня було офіційно закрито прокуратурою. Це рішення вже прокуратури підтверджено вердиктом Вищого антикорупційного суду, який із 17 листопада набрав законної сили", – зазначив експерт.

Він додав, що по суті, наразі в історії 4-річного розгляду щодо "Роттердам+" поставлено крапку.

"Заявники та ініціатори цього розслідування вийшли з процесу в самій гущі судових розглядів, відкликавши свою апеляційну скаргу на рішення про закриття справи. Усе це можна пояснити лише тим, що вони усвідомили слабкість власної позиції і безпідставність звинувачень", – заявив експерт.

Він наголосив, що, на його думку, формулу "Роттердам+" було засновано на європейських принципах і вона повністю відповідала зобов'язанням України перед міжнародними партнерами щодо введення прозорого формульного ціноутворення на енергоресурси.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину.

Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина – в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення будь-ким кримінального правопорушення. До такого ж висновку прийшов і Вищий антикорупційний суд