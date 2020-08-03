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НАБУ оголосило підозру про збитки на 200 млн грн при видобутку газу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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НАБУ оголосило підозру про збитки на 200 млн грн при видобутку газу

НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, через яку компанія "Аркона Газ-Енергія" завдала державному бюджету збитків на майже 200 млн гривень.

Ці гроші компанія мала сплатити за користування Свистунківсько-Червонолуцьким газовим родовищем у Полтавській області, однак суму штучно занизили. Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті НАБУ 3 серпня.

Хто серед підозрюваних:

  • колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);

  • колишня завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;

  • експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";

  • ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";

  • провідний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";

  • головний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз".

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковані за статтями "Зловживання владою або службовим становищем", "Службове підроблення" та "Вчинення злочину групою осіб". У схемі можуть бути задіяні й інші особи, які зараз встановлюються.

Якою була схема

За даними слідства, у 2016 році "Аркона Газ-Енергія" безуспішно намагалась отримати дозвіл від Держгеонадр на користування родовищем без проведення аукціону. Коли склад власників компанії змінився, державні та місцеві органи влади пішли їй назустріч.

Як сказано у повідомленні НАБУ, підозрювані використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн. При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн. Збитки державного бюджету склали 196,8 млн грн.

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