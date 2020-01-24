НАБУ і САП можуть взятися за ще одного нардепа: Лещенко назвав прізвище

Колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що НАБУ і САП можуть взятися за нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка.

За даними Лещенка, Фаєрмарк має відношення до справи про розтрату 21 млн гривень, по якій проходить ексначальник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України". Останньому на цього тижня САП і НАБУ повідомили про підозру в мільйонних зловживаннях. Про це Лещенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

НАБУ

"У 2015 році, через рік після Революції гідності, він (мається на увазі ексначальник, - Ред.) разом зі спільниками, в тому числі помічником Фаєрмарка, організували закупівлю за рахунок бюджету послуг з будівництва причалу в Одеському порту. Переможцем в конкурсі стала компанія без досвіду. В день початку робіт між її директором і керівником іншої фірми, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, були підписані додаткові угоди. Вартість виконаних робіт істотно збільшилася", – написав Лещенко.

Лещенко повідомив, що чиновники "АМПУ", зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і переказали кошти приватним компаніям. У підсумку переплата склала понад 21 млн 360 ти. гривень. Серед осіб, яким пред'явлено підозру – помічник Сергія Фаєрмарка.

Де зараз знаходиться помічник Фаєрмарка, як і колишній начальник Одеської філії "Адміністрації морських портів України", за словами Лещенка, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав підозра щодо екс-нардепа з "Народного фронту" Георгія Логвинського і колишнього першого заступника міністра юстиції Наталії Бернацької.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагалися вручити підозра колишньому постійному представникові президента в Криму Борису Бабину.

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