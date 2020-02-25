Наближений до Косюка заступник міністра задекларував цілий статок

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький за час своєї роботи в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), дружби з курячим мільярдером Юрієм Косюком і лобіюванням його інтересів заробив собі кілька квартир, великий будинок і придбав ділянки землі на тисячі квадратних метрів.

Про це свідчить опублікована декларація чиновника. Так, заступник міністра до роботи в міністерстві працював президентом УКАБ. Це організація займається лобізмом аграрного бізнесу. Що цікаво, саме в цей період компанія Косюка "Миронівський хлібопродукт" отримала величезні дотації з бюджету.

Чим володіє чиновник:

квартири:

76,2 кв.м у Глевасі (Київська область);

37,2 кв.м у Глевасі (Київська область);

будинки:

128,7 кв.м Кунин (Рівненська область);

земельні ділянки:

2500 кв.м Кунин (Рівненська область);

3924 кв.м Кунин (Рівненська область);

3343 кв.м Кунин (Рівненська область);

3226 кв.м Кунин (Рівненська область).

Всього у 2019-му Висоцький заробив 1,4 млн грн, більш ніж пів мільйона з яких – зарплата за неповний рік роботи в міністерстві.

Як стверджує видання Антикор, саме Юрій Косюк (власника МХП) допоміг йому обійняти посаду першого заступника Черкаської обласної держадміністрації безпосередньо перед президентськими виборами. Однак у вересні 2019 року простежувався і ще один опікун Висоцького – Алекс Ліссітса. Він вважається тіньовим міністром сільського господарства при Мінекономіки.

Як писав OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції надіслало запити для уточнення зарплат, нарахованих високопосадовцям в останні місяці 2019 року.

Також раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

При цьому після скандалу з зарплатами і захмарними преміями за указом Зеленського Кабмін навпаки прив'язав зарплати міністрів та інших топкерівників до середньої зарплати по країні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!