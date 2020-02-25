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25 лютого • оновлено в 13:22
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Наближений до курячого олігарха Косюка заступник міністра задекларував величезні статки

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Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький за час своєї роботи в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), дружби з курячим мільярдером Юрієм Косюком і лобіюванням його інтересів заробив собі кілька квартир, великий будинок і придбав ділянки землі на тисячі квадратних метрів.

Про це свідчить опублікована декларація чиновника. Так, заступник міністра до роботи в міністерстві працював президентом УКАБ. Це організація займається лобізмом аграрного бізнесу. Що цікаво, саме в цей період компанія Косюка "Миронівський хлібопродукт" отримала величезні дотації з бюджету.

Наближений до Косюка заступник міністра задекларував цілий статок

Чим володіє чиновник:

квартири:

  • 76,2 кв.м у Глевасі (Київська область);

  • 37,2 кв.м у Глевасі (Київська область);

будинки:

  • 128,7 кв.м Кунин (Рівненська область);

земельні ділянки:

  • 2500 кв.м Кунин (Рівненська область);

  • 3924 кв.м Кунин (Рівненська область);

  • 3343 кв.м Кунин (Рівненська область);

  • 3226 кв.м Кунин (Рівненська область).

Всього у 2019-му Висоцький заробив 1,4 млн грн, більш ніж пів мільйона з яких – зарплата за неповний рік роботи в міністерстві.

Наближений до Косюка заступник міністра задекларував цілий статок

Як стверджує видання Антикор, саме Юрій Косюк (власника МХП) допоміг йому обійняти посаду першого заступника Черкаської обласної держадміністрації безпосередньо перед президентськими виборами. Однак у вересні 2019 року простежувався і ще один опікун Висоцького – Алекс Ліссітса. Він вважається тіньовим міністром сільського господарства при Мінекономіки.

Як писав OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції надіслало запити для уточнення зарплат, нарахованих високопосадовцям в останні місяці 2019 року.

Також раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

При цьому після скандалу з зарплатами і захмарними преміями за указом Зеленського Кабмін навпаки прив'язав зарплати міністрів та інших топкерівників до середньої зарплати по країні.

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Декларації про доходи чиновників
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