В "Укрпошті" різко підвищили зарплати: за коронавірус дадуть по 25 тис. грн

"Укрпошта" на час карантину ввела надбавку в розмірі 15% до зарплати для всіх співробітників відділень і кур'єрів, а ще почала безкоштовно розвозити їх на роботу.
Також компанія заплатить 25 тис. грн страховки, якщо співробітник захворіє на коронавірус у важкій формі. Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.
"Укрпошта"
"Вводиться 15% надбавка для роботи в умовах карантину для всіх (міських і сільських) співробітників відділень (начальники, оператори, листоноші), а також співробітників служб кур'єрської доставки. Також залишається в силі система мотивації для відділень, сортувань, листонош і кур'єрів", – написав Смілянський.
На "Укрпошті" вводиться система спеціального страхування для співробітників, і кожен, у разі захворювання коронавірусом COVID-19 у важкій формі (якщо є підтверджені лікарем ознаки вираженої дихальної недостатності), отримає, на додаток до всіх покладеним держвиплати і лікарняним, 25 тисяч гривень на відновлення і лікування.
Смілянський повідомив, що на "Укрпошті" ввела тимчасову особливий порядок обслуговування клієнтів, якщо співробітники підозрюють, що у них є коронавірус. Також відділення "Укрпошти" забезпечили масками, рукавичками, антисептиками і засобами для дезніфекціі. А співробітників забезпечують підвозом від будинку до місця роботи.
За словами гендиректора, "Укрпошта" планує заповнити більше 3000 вакансій, зберігши вже існуючі робочі місця. Програма набору буде оголошено з понеділка, 6 квітня.
"Укрпошта"
"Укрпошта"
"Укрпошта"
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