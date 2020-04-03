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3 квітня • оновлено в 13:25
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В "Укрпошті" різко підвищили зарплати: за коронавірус дадуть по 25 тис. грн

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"Укрпошта" на час карантину ввела надбавку в розмірі 15% до зарплати для всіх співробітників відділень і кур'єрів, а ще почала безкоштовно розвозити їх на роботу.

Також компанія заплатить 25 тис. грн страховки, якщо співробітник захворіє на коронавірус у важкій формі. Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта"

"Укрпошта"

"Вводиться 15% надбавка для роботи в умовах карантину для всіх (міських і сільських) співробітників відділень (начальники, оператори, листоноші), а також співробітників служб кур'єрської доставки. Також залишається в силі система мотивації для відділень, сортувань, листонош і кур'єрів", – написав Смілянський.

На "Укрпошті" вводиться система спеціального страхування для співробітників, і кожен, у разі захворювання коронавірусом COVID-19 у важкій формі (якщо є підтверджені лікарем ознаки вираженої дихальної недостатності), отримає, на додаток до всіх покладеним держвиплати і лікарняним, 25 тисяч гривень на відновлення і лікування.

Смілянський повідомив, що на "Укрпошті" ввела тимчасову особливий порядок обслуговування клієнтів, якщо співробітники підозрюють, що у них є коронавірус. Також відділення "Укрпошти" забезпечили масками, рукавичками, антисептиками і засобами для дезніфекціі. А співробітників забезпечують підвозом від будинку до місця роботи.

За словами гендиректора, "Укрпошта" планує заповнити більше 3000 вакансій, зберігши вже існуючі робочі місця. Програма набору буде оголошено з понеділка, 6 квітня.

В "Укрпошті" різко підвищили зарплати: за коронавірус дадуть по 25 тис. грн

"Укрпошта"

В "Укрпошті" різко підвищили зарплати: за коронавірус дадуть по 25 тис. грн

"Укрпошта"

В "Укрпошті" різко підвищили зарплати: за коронавірус дадуть по 25 тис. грн

"Укрпошта"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.

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  • В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

  • Головний фактор, який буде найближчим часом впливати на курс гривні – це поширення коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Ігор Смілянський
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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Економіка Ринки та компанії

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