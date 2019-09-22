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23 вересня • оновлено в 01:46
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На українців чекає рекордний курс долара: прогноз аналітика

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В Україні курс долара до кінця вересня може знизитися з 24,6 до рекордної за майже 4 роки відмітки в 24,4 грн/$.

Такий прогноз озвучив OBOZREVATEL аналітик Вадим Іосуб. Він вважає, що вже через тиждень на міжбанку долар може торгуватися близько 24,3 грн/$. Така відмітка може стати рекордною практично за чотири роки. Стабільна ситуація, баланс попиту і пропозиції, позитивні настрої з боку інвесторів і кредиторів – все це призводить до плавного зростання національної валюти.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", – прогнозує експерт.

На українців чекає рекордний курс долара: прогноз аналітика

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Відзначимо, долар уповільнив зниження, і торгувався на міжбанку практично без змін, в середині діапазону 24,5-25,0 грн. Але починаючи з середи він знову пішов вниз, оновивши мінімуми з кінця січня 2016 року, і явно націлений спробувати на міцність рівень 24,5 грн.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара склав 29,08 грн/$, зазначається в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсуспрогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

При цьому гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти при купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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