На українців чекає новий курс долара: що буде із гривнею через Кабміну і коронавірус

В Україні зміна уряду, загроза уповільнення реформ, світова турбулентність через коронавірус і нова політика НБУ призведуть до значного подорожчання долара.

Вже за тиждень валюта на всіх сегментах ринку продаватиметься щонайменше на 30 коп./$ дорожче, вважають аналітики. Долар подолає психологічну позначку і перейде в новий коридор, де мінімальна позначка складе вже понад 25 грн/$.

Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу долара, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому подешевшає гривня:

попит на ОВДП впав: іноземці більше не рвуться інвестувати в наш держборг;

коронавірус викликав паніку на світових ринках. Інвестори бояться давати гроші ринкам, що розвиваються – занадто небезпечно;

ціни на сировину, на якій ми традиційно заробляємо експортні виторги, знижуються;

настрій також зіпсували заяви МВФ: неофіційно там нібито вирішили поставити на паузу виділення чергового кредитного траншу;

зміна уряду викликала побоювання на ринку.

Курс долара проб'є психологічну позначку

Іноземці перестали купувати українські облігації держпозики, МВФ і міжнародні агентства насторожені різкою зміною Кабміну, а економіка в січні вперше за багато місяців продемонструвала спад. Все це призведе до зниження курсу гривні щодо долара.

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: нова позначка у 25 грн/$ буде подолана вже в найближчі сім днів, до середини березня. Така тенденція – необоротна.

Наприклад, в агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,7/25,0 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин додає: нерезиденти продовжують виходити з українських паперів. Зберігається невизначеність на світовому фінансовому ринку, яка гальмує інвестиції в ринки, що розвиваються.

"Ринок перетравлює зміну уряду, а також оцінює заяви нового прем'єр-міністра України. Зокрема, він сказав про те, що продовжить співпрацю з МВФ і підтримує запуск ринку землі. Питання можливості купівлі землі іноземцями, на його думку, має бути винесене на референдум. Тим часом, можливо, найближчим часом гривня продовжить ослаблення до рівня 25 грн/$", – прогнозує експерт.

Що буде з курсом долара у 2020-му

Думки про те, що буде з курсом долара цього року, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься і аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара взагалі може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів із надходжень до бюджету.

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати на зростання попиту на українські боргові папери.

"Наступного року більша частина податків залишатиметься в Україні, а виведення прибутків в офшори ускладниться. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай важко. Таким чином, ми можемо сміливо очікувати на зниження виведення коштів за кордон", – зазначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок здійснило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Щоправда, такі оцінки відомство робить щороку і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в цьому році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта продаватиметься за 29 грн/$.

Відносно негативний прогноз озвучує Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс коливатиметься біля 26-27 грн/$. "Тому гривня має відкотитися назад, щоби стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави та населення. Таким рівнем, на наш погляд, є позначка 26-27 грн за долар", – прогнозує експерт.

Аналітик упевнений, що вартість валюти залежатиме від політики НБУ і Мінфіну, активності інвесторів, а також ситуації на глобальних ринках, де зберігаються ризики економічної кризи.

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