На українців чекає новий курс долара: до чого готуватися і скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара найближчого тижня подорожчає на 15-50 коп./$. Плавна девальвація – звичайна ситуація для лютого. До кінця місяця американська валюта може зрости в ціні до 24,5-25 грн/$.

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Долар до кінця лютого плавно дорожчатиме, впевнені аналітики. Без "сюрпризів" із держборгом і політичних коливань зростання може тривати до березня. Поки доводиться купувати газ для опалення і низький сезон у аграріїв, купівля долара перевищує пропозицію. Відповідно, валюта дорожчає.

Наприкінці тижня, 13 і 14 лютого, долар подорожчав найперше завдяки купівлям з боку національного банку. Незважаючи на це, масштабна тенденція до плавної девальвації залишається. Аналітик Єгор Комов пояснює: валюта найближчим часом впритул підійде до позначки у 25 грн/$.

"Думаю, що 25 грн – це межа місяця. Різких коливань не буде, тому і така позначка буде подолана протягом декількох тижнів. Макроекономічних факторів для значної девальвації немає. Більше того, у Нацбанку є ресурс для стримування стрибків", – зазначає Комов.

Динаміка спостерігається на тлі повідомлень про те, що Національний банк України розглядає можливість відмовитися від прив'язки бюджетних доходів до іноземної валюти, зокрема в плані акцизів на паливо. У НБУ вважають, що якщо ці тарифи будуть у гривні, зменшиться вплив курсу на бюджет. Також НБУ, схоже, має намір утримувати міцну гривню, і рекомендує експортерам покращувати продуктивність, додає Андрій Шевчишин.

"Ймовірно, сьогодні гривня проведе торги в діапазоні 24,4-24,5 гривні за долар. Напевно, наступного тижня курс гривні коливатиметься в діапазоні 24,5-25 грн за долар", – прогнозує експерт.

До чого призводить сильна гривня

У Нацбанку зазначають: низький курс долара дозволяє знизити інфляцію. Водночас у Рахунковій палаті додають: через те, що в макропрогнозі записали зовсім інші цифри і на їхній підставі верстали бюджет, така ситуація призвела до зриву бюджету.

"Вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції мало зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який спостерігався протягом переважної частини минулого року. Зі свого боку розширення пропозиції валюти було обумовлене високими обсягами продажів валютної виручки експортерами та живим інтересом іноземних інвесторів до гривневих облігацій уряду", – йдеться в інфляційному звіті.

Вартість валюти відображається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений у доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки у гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $ 30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

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