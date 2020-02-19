На українців чекає новий курс долара: аналітик спрогнозував вартість

В Україні курс долара до кінця лютого може пробити психологічну позначку в 25 грн/$ (19 лютого – 24,44 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "У нас традиційно до березня період зростання валюти. Імпорт газу, низький сезон у основних експортерів, високий попит на валюту. Без непередбачуваних рухів з боку НБУ і Мінфіну, думаю, що будемо мати до початку березня вже 25 грн/$", – розповідає експерт.

В Україні курс долара у вівторок, 18 лютого, опустився на 3 копійки

У Нацбанку відзначають: низький курс долара дозволяє знизити інфляцію. Водночас у Рахунковій палаті додають: через те, що в макропрогнозі записали зовсім інші цифри і на їх підставі верстали бюджет, така ситуація призвела до зриву бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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