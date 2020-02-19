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19 лютого • оновлено в 23:06
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На українців чекає новий курс долара: аналітик спрогнозував вартість

2.3т
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В Україні курс долара до кінця лютого може пробити психологічну позначку в 25 грн/$ (19 лютого – 24,44 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "У нас традиційно до березня період зростання валюти. Імпорт газу, низький сезон у основних експортерів, високий попит на валюту. Без непередбачуваних рухів з боку НБУ і Мінфіну, думаю, що будемо мати до початку березня вже 25 грн/$", – розповідає експерт.

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Тема
Курс валют
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гривня долар курс валют
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