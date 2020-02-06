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7 лютого • оновлено в 08:54
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На українців чекає новий курс долара: аналітик спрогнозував несподіваний стрибок гривні

7.9т
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В Україні курс долара до середини лютого подешевшає з 24,8 до 24,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,1 / 24,4 грн", – пояснює експерт.

Курс долара

Курс долара

За інформацією НБУ, протягом січня на валютному ринку спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Це сталося через значні обсяги отриманого ними відшкодування ПДВ. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

Проте, обсяги покупки валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили в січні обсяги продажів на $ 98 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Теги
гривня долар курс валют
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А кто нибудь считал , сколько Украинцев в принципе оперирует валютой-долларами и евро - подсчитали - 22 % ! остальным 78- гривны бы не забыть как выглядят ! Увы.
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