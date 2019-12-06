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6 грудня • оновлено в 10:52
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На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив рекордну вартість

7.2т
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В Україні курс долара до 15 грудня може досягти позначки 23,6 грн/$. Це стане рекордним для цього періоду показником за кілька років.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іобсуб. "Найближчого тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 23,8 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 23,6/23,9 грн", – зазначає експерт.

Курс долара

Курс долара

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У НБУ визнали провал із курсом гривні

Зауважимо, з минулого четверга офіційний курс долара знизився з 23,98 грн до 23,93 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 23,98/24,00 до 23,87/23,90 (-0,5%/- 0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 23,91/24,13 до 23,77/23,99 (-0,6%). Водночас спред між середньою купівлею й середнім продажем зберігся на рівні 0,9%.

"Курс продажу долара в багатьох банках опустився нижче 24 грн. Коментуючи зміцнення національної валюти, заступник голови НБУ Олег Чурій підкреслив, що фундаментальні чинники обумовлюють надлишкову пропозицію валюти на ринку, і за таких умовах зміцнення гривні – природний процес. За його словами, гривню підтримує великий урожай і експорт зернових, інвестиції іноземців в ОВДП і великі суми переказів коштів українських трудових мігрантів", – розповів експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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