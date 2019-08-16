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На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

6.7т Читати матеріал російською

Курс долара в Україні у найближчий тиждень, починаючи з 19 серпня, зафіксується в межах 25,5 грн/$.

Про це розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, сказано в матеріалі OBOZREVATEL. За його розрахунками, курс гривні до долара буде стабільним.

"Після чергового недавнього зниження курсу він знайшов свою тимчасову рівновагу в середині коридору 25,0-25,5 грн/$. У найближчий тиждень ми очікуємо, що курс сильно не зміниться і залишиться поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн/$", – говорить аналітик.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі дні гривня знову перейде до зміцнення. Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "У найближчій перспективі гривня має шанс на відновлення зростання і повернеться в коридор 25-25,2 грн/$", – прогнозує експерт.

При цьому в Україні курс долара в п'ятницю, 16 серпня, опустився на 4 копійки. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,43 грн/$, свідчать дані банківських установ. У той же час середній курс продажу євро в банках впав на 12 копійок і склав 28,40 грн/€.

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Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Теги
долар гривня
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