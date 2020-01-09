На українців чекає новий курс долара: аналітик назвав вартість долара

В Україні курс долара до середини січня може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$. Закінчилися свята, а разом з тим і ажіотажний попит на валюту.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо зовсім незначне зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися за 23,5/23,8 грн", – прогнозує експерт.

З 2 січня офіційний курс долара знизився з 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", виросли за цей самий час із 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень із 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На міжбанку курс стабілізувався поблизу рівнів, досягнутих напередодні Нового року. Готівковий ринок у передноворічні дні зазнав спекулятивного набігу. Після свят ажіотаж спав, слідом за ним почали зменшуватися як курси, так і різниця між купівлею і продажем, що різко розширилася напередодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році гривня коштуватиме 28,7 грн/$.

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на 56 копійок.

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