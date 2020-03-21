На Авдіївському коксохімі у бойовиків обвалилось 200 метрів газопроводу

В окупованій бойовиками Луганській області на Алчевському коксохімічному заводі стався обвал 200 метрів газопроводу, через що почалася пожежа.

Причина НП, яка сталася в четвер, 19 березня, проста – при "господарюванні" окупантів метал просто згнив. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Луганський інсайд".

НП на Авдіївському коксохімі

"На Алчевському коксохімічному заводі стався обвал чотирьох колон газопроводу на довжині близько 200 метрів в районі цеху уловлювання, що спричинило за собою обрив труби "зворотного загоряння". У результаті чого почалася пожежа. Причина обриву – газопровід тупо згнив", – йдеться у повідомленні.

За даними каналу, пожежу загасили за три години. Виробництво зупинено до усунення наслідків аварії.

Ця новина розійшлося соцмережами. "Тим часом "антифашисти" продовжують трощити промисловість Донбасу", – зауважив блогер Денис Казанський

Тим часом "антифашисти" продовжують трощити промисловість Донбасу pic.twitter.com/amNCad8Qmp - Денис Казанський (@den_kazansky) March 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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