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21 березня • оновлено в 02:12
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На Авдіївському коксохімі у бойовиків обвалилось 200 метрів газопроводу

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В окупованій бойовиками Луганській області на Алчевському коксохімічному заводі стався обвал 200 метрів газопроводу, через що почалася пожежа.

Причина НП, яка сталася в четвер, 19 березня, проста – при "господарюванні" окупантів метал просто згнив. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Луганський інсайд".

НП на Авдіївському коксохімі

НП на Авдіївському коксохімі

"На Алчевському коксохімічному заводі стався обвал чотирьох колон газопроводу на довжині близько 200 метрів в районі цеху уловлювання, що спричинило за собою обрив труби "зворотного загоряння". У результаті чого почалася пожежа. Причина обриву – газопровід тупо згнив", – йдеться у повідомленні.

За даними каналу, пожежу загасили за три години. Виробництво зупинено до усунення наслідків аварії.

Ця новина розійшлося соцмережами. "Тим часом "антифашисти" продовжують трощити промисловість Донбасу", – зауважив блогер Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, що прилетіла з Китаю, у якої з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

  • Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

  • Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

  • Російські окупаційні адміністрації в Донецькій і Луганській областях ввели режим підвищеної готовності на підконтрольних їм територіях через спалах коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Новини Луганська і Луганської області Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Лугаська область Новини ЛНР
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