М'ясо в Україні подорожчає: озвучено прогноз до кінця року

Вартість кілограма свинини в Україні до кінця 2019 року зросте на 1-1,5 гривні.

Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН. "Буде зростання вартості свинини. Але на 1-1,5 грн за кілограм до кінця цього року", – сказав Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на м'ясо в Україні до кінця 2019 – початку 2020 року виростуть приблизно на 4-5%, максимум на 8%.

Гречана крупа в Україні до кінця 2019 року ще більше подорожчає і досягне ціни 32-33 грн за кілограм.

З літа 2017 року ціни на хліб соціально значущих сортів в Україні щорічно зростають на 20-22% незалежно від рівня інфляції.

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