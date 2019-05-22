"Про новий транш говорити рано": аналітик розповів про роботу МВФ в Україні

Місія МВФ, яка 21 травня прибула в Україну, повинна була лише оцінити виконання програми, хоча переговорний процес про продовження програми ще навіть не почався.

Про це OBOZREVATEL розповів фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "Говорити про перегляд програми рано. Так, прибула оцінна місія МВФ. У її функції перегляд програми не входив. Тому навіть якщо місія змінила свій графік і покине Київ раніше, це ні про що не говорить. Переговорний процес може початися влітку, після формування нового складу Кабінету міністрів ", – впевнений Мазуренко.

Водночас експерт вважає, що, найімовірніше, також будуть розглядати варіант закриття діючої програми, розрахованої на 14 місяців, і старт нової. "Щоб переговорний процес почався, потрібні щонайменше легітимні представники з нашого боку. Якщо у нас прем'єр-міністр уже оголосив про те, що піде у відставку, зрозуміло, починати процес потрібно вже з новим складом уряду. Всі розуміли, що 2019-й – рік зміни влади. Перегляд діючої, з огляду на її термін, з кожним місяцем втрачає актуальність", – додав аналітик.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи в Україні і не буде переглядати програму співпраці.

Нагадаємо, в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

Водночас за день до цього радник Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко повідомив, що Україна в короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без черговий транш Міжнародного валютного фонду.

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" у вигляді понад 20 млрд доларів золотовалютних резервів", – заявив він.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи — було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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