МВФ перервав місію в Україні? До чого призведе несподіване рішення кредитора

В Україні через можливе дострокове припинення місії МВФ можуть виникнути проблеми на валютному ринку. Крім того, така ситуація матиме несприятливий ефект на імідж країни в очах інвесторів і кредиторів.

Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики фінансових ринків. Так, фінансист Єгор Комов впевнений: особливих проблем в зв'язку з достроковим припиненням місії МВФ чекати не варто, тому що вона повинна була всього лише оцінити виконання умов. Однак, сам факт того, що зараз Фонду працювати ні з ким і вони прийняли рішення достроково покинути країну, може викликати ланцюгову реакцію.

"Для нас $1,4 млрд, які повинен дати МВФ в цьому році, сума не настільки істотна. Тут інше питання. Зараз співпраця з МВФ – зелене світло для нас. До програми прив'язана і макрофінансова допомога ЄС, і деякі програми ЄБРР, і Всесвітнього банку. Панікувати не варто, але важливо, щоб був в найкоротші терміни після перевиборів сформований новий склад Кабінету міністрів, а переговори поновились. у короткостроковій перспективі така новина, можливо, вплине на позиції кредиторів, інвестиції в облігації внутрішньої держпозики ", – вважає Комов.

Експерт МЦПД Єгор кияне також додає: оціночна місія, яка приїхала в Україну, навіть якщо б продовжила свою роботу, все одно зафіксувала б невиконання структурних маяків (умов отримання траншу). Серед таких, наприклад, скасування кримінальної статті за незаконне збагачення. З таким вже твердженням погоджується і аналітик Максим Пархоменко.

"Місія повинна провести ревізію і за підсумками роботи в країні прийняти рішення щодо майбутньої програми. Питання про її перегляд у даний момент не варто. З боку МВФ є чіткі вимоги, які ми не змогли вирішити в повній мірі. Без нового траншу ми зможемо виплатити частину зовнішніх боргів, але зробити це буде значно складніше", – зазначив експерт.

Гройсман і МВФ КМУ

Єгор Комов додає: якщо ще недавно цілком реальною здавалася перспектива подолання психологічної позначки курсу в 26 грн/$, зараз же, вважає аналітик, новини про припинення місії можуть тимчасово створити підвищення попиту на валютному ринку і відштовхнути долар до більш вагомим позначок. Однак, істотних проблем очікувати не варто.

Відзначимо, Україна за програмою stand-by в 2019-м повинна отримати транш в розмірі $ 1,4 млрд. Як і раніше, умова для отримання наступної порції – виконання прописаних в меморандумі рекомендацій. В цьому ж році додалося ще одна перешкода – зміна влади. Документ з боку України повинні підписати президент, прем'єр, глава НБУ і міністр фінансів. Саме від цієї четвірки залежить, чи будуть виконуватися рекомендації МВФ.

Про те, що отримати транш найближчим часом не вдасться, визнають і в команді президента Володимира Зеленського. Його радник Олег Устенко повідомив, що переговори будуть проходити влітку, орієнтовно в липні-серпні. Уже тоді обидві сторони узгодять умови наступного документа і приймуть рішення, що ще належить виконати.

До речі, як показала практика останніх років, не завжди МВФ відмовляється від співпраці через невиконання окремих пунктів угоди. Наприклад, пункти меморандуму, пов'язані з запуском ринку землі, періодично, то з'являлися, то зникали з угод. Крім статті про незаконне збагачення, традиційно важливим пунктом залишається також ситуація з тарифами на газ.

До речі, в прес-службі президента Зеленського заявили, що зустріч з Фондом відбудеться на наступному тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня 2018 року уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду і Україна досягли угоди щодо нової 14-місячною програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року.

18 грудня 2018 року МВФ прийняв рішення про нову програму stand-by для України. Було схвалено і рішення про виділення в рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів.

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