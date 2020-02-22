Турецька компанія Onur виграла тендер на будівництво моста через Дніпро в Запоріжжі. Роботи над ним були розпочаті ще 15 років тому.

Пропозиція іноземців склала 11 млрд 918 млн грн. Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" в Facebook. Облавтодор Запорізької області був готовий заплатити 12,340 млрд грн. "Економія за результатами торгів 422 мільйони гривень. Наступний крок – найбільш довгоочікуваний момент – початок робіт", – написав в Facebook радник глави "Укравтодору" Юрій Голик.

Переможець тендера повинен виконати роботи за не більш як 48 місяців з дня підписання договору.

Мости в Запоріжжі

Згідно з проектом будівництва – це магістраль довжиною 9100 м, яка з'єднає правобережну частини міста з центральної лівобережною і основною північною частиною промислової зони. Вона пройде через обидва рукави річки Дніпро і острів Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних розв'язок, які включають 27 штучних споруд, зокрема 2 мости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік-півтора року в Запоріжжі буде відкрита одна сторона мосту, будівництво якого було призупинено багато років назад. Повністю міст буде добудований за два-три роки. Про це повідомив в Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Раніше Юрій Голик розповів, як в рекордні терміни вдалося відремонтувати трасу Запоріжжя – Маріуполь. Робота на дорозі велася цілодобово. Всі роботи по асфальту вдалося завершити за 68 днів. Розмітка, знаки, відбійники та інші нюанси були готові рівно через 90 днів.

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