Мінімалка у 5,5 тисяч і нові пенсії: як розбагатіють українці

В Україні вже у 2020-му середня зарплата може скласти від 12 до 12,5 тис. грн. При цьому за різними оцінками мінімалка буде на рівні від 4,7 до 5,5 тис. грн.

Останню цифру на засіданні Кабміну 17 липня озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Такі цифри закладуть у проект бюджету, який уряд має подати на розгляд вже нового складу Ради.

Значне підвищення мінімалки дозволить з одного боку збільшити надходження до бюджетів різних рівнів: податки від зарплат сплачуються і до місцевого, і до державного бюджету, Пенсійного фонду.

OBOZREVATEL з'ясував, як можуть підвищити соціальні стандарти для українців у наступні кілька років і як це може вплинути на середні заробітки.

Нові зарплати і пенсії

"Я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата вже буде не 4 173 грн, а 5 500 грн", – заявив Гройсман на засіданні Кабміну 17 липня. Таке підвищення – вище оцінок Міністерства фінансів. Там вважають, що в наступному році українці зароблятимуть мінімум 4 723 грн.

До речі, від мінімального розміру зарплати також залежать і пенсії. Якщо обіцянку Гройсмана вдасться виконати і в наступному бюджеті закладуть мінімалку в 5,5 тис., то пенсія для тих, хто має мінімум 65 років і повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), повинні будуть отримувати виплату від 2200 грн. Згідно із законом розмір їхньої пенсії складає 40% мінімалки.

У країнах, де спостерігається відтік робочої сили і значна трудова міграція, влада намагається наблизити мінімальну зарплату до рівня медіанної. Це дозволяє з одного боку забезпечити соціальну рівність, а з іншого – конкурувати з державами з вищими заробітними платами. Медіанна зарплата в Україні – понад 6 тис. грн.

Зарплати в Україні

Саме підвищення мінімалки дозволяє збільшити надходження до бюджету, поповнити Пенсійний фонд і згодом підштовхує до зростання і середні зарплати.

У Міністерстві економрозвитку розглядають два варіанти зростання середньої заробітної плати в Україні. Згідно з позитивним сценарієм, вже у наступному році ті, хто працює, в середньому отримуватимуть 12,5 тис. грн. У гіршому разі – 12 тис. грн.

Як зростатиме зарплата за позитивним сценарієм:

2020 й – 12 540 грн;

2021-й – 14: 536 грн;

2022-й – 16 682 грн;

Щоб детальніше ознайомитися з планованим зростанням середніх заробітних плат до 2022 року, можна ознайомитися з інфографікою.

OBOZREVATEL вивчив, як змінювалися середня і мінімальна заробітні плати в Україні за минулі два роки. Через річні виплати, новорічні премії щороку середня зарплата в січні (лише за один місяць) зростає на 15-18%. Так, у грудні 2016 року середня зарплата зросла на 17%, у грудні 2017-го – на 15%. Але оскільки такий стрибок пояснюється разовими виплатами, вже у січні відбувається "відкат". У першому місяці 2017-го середні зарплати у порівнянні з груднем знизилися на 7%, а у січні 2018 року порівняно із груднем попереднього року падіння склало 14%.

Така різниця майже вдвічі найперше пов'язана з тим, що в січні минулого року мінімалку підвищили удвічі, а в січні цього року – всього на 16%.

Якщо спроектувати дані минулих років, можна припустити, що до грудня українці в середньому зароблятимуть близько 10,7 тис. грн, у грудні зарплата може відразу підскочити до 12 тис. грн, але при цьому знову обвалитися у січні 2020-го. Глибина такого відкату залежатиме від того, наскільки в Україні збільшать мінімальну заробітну плату до того моменту. І якщо мінімалка складе обіцяні 5,5 тис. грн, то і розмір середньої заробітної плати буде вищим.

Що у сценаріях МЕРТ

Перший сценарій – Україна рухається за вже заданою траєкторією, реалізує реформи, намагається покращити інвестиційний клімат і соціальну політику. В такому разі у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році – на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%.

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Інфляція очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% – в 2021 році і 5,3% – в 2022 році.

У другому варіанті: у 2020-му – зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році – на 3,6%, у 2022 році – на 3,3%. Зростання споживчих цін очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% – у 2021 році, 7% – у 2022 році.

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