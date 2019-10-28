'Дебіл?' Милованов запропонував повністю скасувати найважливіший податок

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов запропонував скасувати в Україні один із податків – єдиний соціальний внесок (ЄСВ). А ось інші збори варто підняти.

Про це чиновник написав у Facebook, запропонувавши до обговорення варіант податкової реформи. На його думку, найважливіший економічний актив України – це люди.

"Тому бажано, щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити оподаткування праці. А звідки ж взяти кошти на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців, та на пенсії? Я би пропонував збільшити податки на активи – нерухомість тощо, та залишити ПДВ. Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку реформу", – написав Милованов.

Що пропонує Милованов:

Скасувати ЄСВ. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи. Для компенсації – підняти податок на нерухомість. Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи. Поліпшити збір податків на нерухомість та інші активи. Не чіпати ПДВ. Поліпшити його збір. Продовжувати детінізацію економіки прямими й непрямими методами. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу і створення достатньої кількості робочих місць.

За словами міністра, всі ці вісім пунктів – до обговорення. Їхня ідея – зняти з порядку денного питання ФОП, забезпечити стимули для створення робочих місць, підвищення зарплат і зменшення безробіття.

"На жаль, на практиці змінювати систему податків дуже складно. Тому що є великі видатки – на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь яка радикальна зміна в оподаткуванні може розбалансувати надходження й залишити певні важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни – важливо й корисно", – підсумував Милованов.

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