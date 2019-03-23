Мільйони на місяць: хто в Україні отримує найбільше і як розбагатіємо

Кабінет міністрів скасував бонуси і премії для керівника голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, а розмір "чистої" зарплати врізав удвічі. Але і після цього щомісячний оклад менеджера сягатиме шестизначної цифри.

OBOZREVATEL розібрався, хто більше за всіх заробляє в держсекторі і як виростуть зарплати звичайних українців.

Головне:

найвищі зарплати – у менеджерів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Енергоатому";

глава "Нафтогазу" разом із преміями заробляв більше 3,5 млн грн на місяць;

зарплата звичайних українців у 2019-му в середньому збільшиться до 10,4 тис. грн.

Андрій Коболєв – понад два мільйони на місяць

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв у своїх інтерв'ю неодноразово заявляв про те, що його заробітна плата не найвища серед керівників держпідприємств. Зрозуміло, хто "перегнав" главу газового гіганта, Коболєв не називає.

Хоча підтверджені цифри свідчать про протилежне. Свої декларації Коболєв не публікує (і має на це законне право). Але у фінансових звітах компанії ці цифри розкриваються. Даних за 2018-й немає, їх опублікують тільки в наступному місяці. Проте у 2017-му Коболєв отримав трохи більше 47 млн грн. Це 3,4 млн грн на місяць. Водночас глава "Нафтогазу" визнав, що в 2018-му заробляв більше.

Андрій Коболєв dsnews.ua

"Можу сказати, що моя місячна зарплата в цифровому вигляді – це більше семи цифр після коми. А скільки точно – можна рахувати", – заявив Коболєв в інтерв’ю на 5 каналі.

За інформацією OBOZREVATEL, Наглядова рада рекомендувала Кабміну встановити Коболєву заробітну плату в розмірі двох мільйонів гривень на місяць. У результаті цю цифру зменшили на 50%. Крім цього, в новому контракті скасували премії і бонуси. А саме вони становили левову частину доходу Коболєва.

Андрій Володимирович непогано заробляв і до роботи в "Нафтогазі". З 2010-го по 2014-й він працював радником у компанії AYA Securities (в ньому він був одним із власників у партнерстві з чинним комерційним директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком).

Євген Кравцов – менше мільйона гривень на місяць

Згідно з опублікованою декларацією, Євген Кравцов у середньому в 2018-му заробляв 812,4 тис. грн на місяць. Це менше, ніж позаторішні заробітки Коболєва. Хоча серед журналістів поширена думка про те, що саме Кравцов є найбільш високооплачуваним менеджером.

Євген Кравцов pravda.com

До речі, для 32-річного Кравцова така зарплата є серйозним зростанням. До цього він працював заступником міністра інфраструктури. А там заробітні плати мінімум у 14 разів менші. Наприклад, міністр Володимир Омелян, який відповідає за всю інфраструктуру в Україні, в грудні 2018-го, як стало відомо OBOZREVATEL, заробив 58 тис. грн. А це рівно в 14 разів менше, ніж дохід глави "Укрзалізниці".

"Укрпошта" і "Енергоатом" – по 650 тис. грн

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський задекларував дохід за основним місцем роботи в розмірі 652 тис. грн. Правда, остання декларація – за 2017-й. Відтоді дохід менеджера міг значно підвищитися. До цього глава одного з найбільших держпідприємств працював у KPMG в Нью-Йорку (одна з аудиторських компаній Великої четвірки). І, ймовірно, рівень заробітку й до того був високим.

Ігор Смілянський rbc.ua

Трохи менше щомісяця заробляє президент "Енергоатому" Юрій Недашковський. Він, згідно з декларацією, отримує 650 тис. грн. На відміну від інших топ-менеджерів, Недашковський дуже давно працює в своїй сфері, обіймав посаду профільного заступника міністра і вже не вперше очолює "Енергоатом". Так, менеджер уже керував підприємством із 2008-го по 2012-й.

Юрій Недашковський reform.energy

Скільки заробляють і як розбагатіють звичайні українці

В Україні в 2019 році середня зарплата може становити 10 395 грн, такі оцінки опублікувало Мінекономрозвитку в консенсус-прогнозі за грудень. Інфляція у 2019-му, нагадує аналітик Єгор Комов, буде приблизно 6%. Водночас у середньому в 2018 році заробітна плата була на рівні 8,8 тис. грн. Зростання до 10,4 тис., вважає експерт, дозволить не тільки компенсувати інфляцію, але й збільшити реальні доходи населення.

Як підрахував OBOZREVATEL, у січні 2019 року середня заробітна плата становитиме 9,2-9,3 тис. грн (із урахуванням, що зростання мінімалки на 11% незначно покриє традиційний провал). До червня середні зарплати будуть рости рівномірно на 1-2% у місяць. Таким чином, повернутися до показника 10 тис. грн середньої зарплати по країні вдасться тільки в травні 2019 року. Після цього можливий черговий стрибок одразу на 4-5%.

До грудня українці в середньому зароблятимуть приблизно 10,7 тис. грн, у грудні зарплата може одразу підскочити до 12 тис. грн, але водночас знову обвалитися в січні 2020-го. Глибина такого відкату залежатиме від того, наскільки в Україні збільшать мінімальну заробітну плату до того моменту.

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