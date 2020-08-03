Microsoft в обхід Трампа почала переговори про придбання TikTok

Американська компанія Microsoft, яка збирається придбати відеосервіс TikTok, почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації президента США Дональда Трампа заборонити цей додаток.

Про це з посиланням на джерела повідомив американський телеканал Fox Business. Остаточне рішення адміністрації очікується в понеділок або у вівторок.

За даними ресурсу, Microsoft ще не вирішила остаточно, чи купуватиме TikTok у китайської компанії ByteDance. "Навіть якщо буде "зелене світло" від Білого дому, від цієї ідеї можуть відмовитися", – сказано в публікації.

А люди, близькі до TikTok, кажуть, що існують інші потенційні покупці з США.

У Білому домі наполягають, що в разі придбання, китайці не повинні будуть мати ніякого відношення до нової компанії.

У свою чергу, китайські ЗМІ в понеділок з посиланням на західні джерела повідомили, що президент США дав Microsoft на переговори з китайською компанією ByteDance, що володіє TikTok, 45 днів для угоди про продаж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня стало відомо, що в США введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення. Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа може заборонити використання в США TikTok.