Меркель заявила, що 'Північний потік-2' повинен бути добудований

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, російський газопровід "Північний потік-2" повинен бути добудований, оскільки вона розглядає цей проєкт як економічний

Про це керівниця уряду заявила в середу, 1 червня, відповідаючи на запитання депутатів бундестагу.

"Ми думаємо, що завершити проєкт – правильно, і в цьому дусі ми працюємо", – сказала Меркель. За її словами, екстериторіальні санкції, якими загрожують США, "не відповідають розумінню питань права", яке існує в Німеччині.

"Ми маємо справу з економічним проєктом, у якого є політичні аспекти", – зазначила вона. Канцлерка додала, що після введення "Північного потоку-2" в експлуатацію Україна обов'язково повинна зберегти роль транзитера газу.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликали відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".

Сенат (верхня палата Конгресу США) включив нові санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік – 2" в проект оборонного бюджету.