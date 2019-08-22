Майнили криптовалюту: на Южно-Українській АЕС відповіли на звинувачення СБУ

На Южно-Українській АЕС спростували, що незаконний видобуток криптовалюти на їх території призвів до розголошення держтаємниці.

Про це заявили в прес-службі компанії на її сторінці в Facebook.

Там підтвердили, що обшук на АЕС дійсно був. У його ході встановлено, що один із співробітників АЕС в складському приміщенні, доступ до якого був тільки у нього, розмістив власну комп'ютерне обладнання для видобутку криптовалюта.

"Зі свого боку фахівці АЕС провели внутрішнє розслідування, в результаті якого встановили, що для Майнінг криптовалюта комп'ютерні мережі ЮУАЕС не використовувалися, тому поширення інформації про ризик витоку даних про фізичний захист атомної станції не має під собою ніяких підстав", – заявили на Южно-Українській АЕС.

До коментарях під новиною користувачі відразу ж стали задавати гострі питання.

"Тобто, це нормально, коли працівник АЕС на режимному підприємстві Майні біткоіни? А як це обладнання туди потрапило? А яку мережу він використовував для передачі інформації? 4g?", – написав Андрій Коваленко.

У прес-службі визнали, що ситуація ненормальна, але більше деталей повідомляти не стали.

Южно-Українській АЕС sunpp.mk.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Южно-Українській атомній електростанції (Миколаївська область) займалися Майнінг криптовалюта, допустивши при цьому розголошення держтаємниці про фізичний захист АЕС.

Так, співробітники обласного слідчого відділу Служби безпеки України виявили в режимних приміщеннях станції комп'ютерну техніку з підключенням до інтернету. Про це повідомляється в постанові Центрального районного суду Миколаєва.

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