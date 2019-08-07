"Чорна каса" Партії регіонів: Луценко зробив несподівану заяву

Екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак, який передав в НАБУ "комірну книгу" "Партії регіонів", не робив про неї ніяких публічних заяв.

Про це сказав генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі "Радіо НВ", повідомляє "Дзеркало тижня".

"Трепак повідомив, що отримав документи "чорної каси" "Партії регіонів", де багато прізвищ, суми і підписи. Пан Трепак заявив, що ці матеріали носять секретний характер, він вважає неприйнятним їх оприлюднення та здає в НАБУ, вказуючи на необхідність дотримання режиму секретності", – сказав керівник ГПУ.

Після цього народний депутат Сергій Лещенко заявив, що в "чорної бухгалтерії" є інформація про виплати американському політконсультантами Полу Манафорту, який свого часу працював на Віктора Януковича, а в 2016 році очолив виборчий штаб Дональда Трампа. Інформацію, озвучену Лещенко, підтвердив директор НАБУ Артем Ситник.

Однак, за словами Луценка, "комірна книга" сама по собі не може бути доказом злочинів американського політтехнолога, оскільки він особисто не розписувався в ній за отримувані суми. Генпрокурор заявив, що навпроти прізвища Манафорта в "чорній бухгалтерії" стоять підписи народного депутата Євгена Геллера.

Віктор Трепак Facebook Віктора Трепака

"В "чорній касі" навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис чинного депутата Верховної Ради, громадянина України Геллера. Цей факт встановлений експертизою, і цього не міг не знати пан Ситник, оголошуючи, що є докази отримання цих коштів безпосередньо Манафортом", - зазначив Луценко.

При цьому він не став виключати, що ці гроші таки доходили до Манафорта. Оскільки на його офшорні рахунки надходили суми, співставні з тими, що фігурують в "чорній бухгалтерії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша сума "гонорару" з так званої "комірної книги" "Партії регіонів" складає 6 мільйонів доларів.

Підписи колишнього радника побіжного екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта не було ні на одній зі сторінок "комірної книги" Партії регіонів. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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