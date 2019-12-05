Лукашенко накинувся на Росію через нафту: оприлюднене різке висловлювання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва, які намагаються об'єднатися в "союзну державу", не змогли домовитися з питань газу та нафти.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні, передає "Газета.ру". "Про як подальшу інтеграцію можна говорити, якщо ми сьогодні не маємо договору про постачання природного газу. Хоча про це домовилися давно", – заявив Лукашенко.

За його словами, питання щодо "брудної" нафти також не вирішене. "А ми ж провалили ВВП здебільшого через нафтові проблеми", – сказав Лукашенко.

Лукашенко висловився про російську нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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