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5 грудня • оновлено в 16:29
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Лукашенко накинувся на Росію через нафту: оприлюднене різке висловлювання

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва, які намагаються об'єднатися в "союзну державу", не змогли домовитися з питань газу та нафти.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні, передає "Газета.ру". "Про як подальшу інтеграцію можна говорити, якщо ми сьогодні не маємо договору про постачання природного газу. Хоча про це домовилися давно", – заявив Лукашенко.

За його словами, питання щодо "брудної" нафти також не вирішене. "А ми ж провалили ВВП здебільшого через нафтові проблеми", – сказав Лукашенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Союзна держава
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
нафта газ
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Pollak John
Pollak John
как только беларусы попадут в объятия Рахи , их сразу сотрут в порошок . Беженцев из Беларуси будет не меньше чем из Сирии .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pollak John, Украина не объединилась с Россией, а почему-то народ из Украины бежит со страшной силой... чо так?
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