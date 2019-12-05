Лукашенко накинувся на Росію через нафту: оприлюднене різке висловлювання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва, які намагаються об'єднатися в "союзну державу", не змогли домовитися з питань газу та нафти.
Про це глава держави сказав у своєму зверненні, передає "Газета.ру". "Про як подальшу інтеграцію можна говорити, якщо ми сьогодні не маємо договору про постачання природного газу. Хоча про це домовилися давно", – заявив Лукашенко.
За його словами, питання щодо "брудної" нафти також не вирішене. "А ми ж провалили ВВП здебільшого через нафтові проблеми", – сказав Лукашенко.
Лукашенко висловився про російську нафту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну держава до 2022 року.
Очікується, що вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, зменшилася.
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