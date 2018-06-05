Лоукостер запустить нові рейси з України: куди полетимо

Авіакомпанія Bravo Airways з 15 червня анонсує відкриття рейсів у Люблін (Польща) з Києва, Харкова та Херсона з 15 червня.

Так, регулярні рейси будуть здійснюватися тричі на тиждень з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського по середах (виліт о 22:35), п'ятницях (о 13:50) та неділях (о 18:10) і назад з Любліна по понеділках ( о 05:45), четвергах (о 09:45) і п'ятницях (о 19:40), пишуть "Українські новини".

Відправлення із Харкова призначено на 4:15 по понеділках і на 08:15 по четвергах, з Любліна - на 00:25 і на 4:20 відповідно.

Новини Турецька авіакомпанія припиняє регулярні польоти в Україну

Тривалість польоту з аеропорту Києва становитиме 1 годину 20 хвилин (1 година 25 хвилин - назад з Любліна) і 2 години з аеропорту Харкова (1 година 50 хвилин - назад з Любліна).

При цьому компанія підкоригувала час вильоту рейсів з Херсона - о 03:10 по четвергах, о 18:25 по п'ятницях і о 22:45 по неділях, а повернення з Любліна призначено о 23:30 по середах, о 14:45 по п'ятницях і о 19:05 по неділях.

Рейси за маршрутами будуть здійснюватися літаками Boeing 737-500.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність створення в Україні нових авіаційних хабів.