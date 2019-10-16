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16 жовтня • оновлено в 14:28
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Курс несподівано розвернувся: власники біткоїна втратили $3 млрд

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Курс біткоїна в середу, 16 жовтня впав до $8173. Разом з ними в круте піке пішли інші головні криптовалюти.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу біткоїна подешевшав на 1,79%, при цьому його капіталізація (загальна вартість усьіх видобутих монет) впала до $147 млрд. Ще кілька днів тому вона перевищувала $150 млрд.

Також за останні два місяці сильно знизилось домінування біткоїна (його частка серед інших криптовалют). Якщо в кінці серпня воно доходило до 90%, то зараз становить всього 66,35%.

курс біткоіни

курс біткоіни

CoinMarketCap

Інші криптовалюти теж стрімко дешевшають. Найсильніше в першій десятці втратили ціну:

  • Binance Coin – на -2,63%;

  • Ethereum – на -2,34%;

  • EOS – на -4,84%.

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Заробити на скачках курсу вдалося тільки власникам Bitcoin SV. За добу він злетів на 4,55%, а його ціна склала $91,19.

Курс головних криптовалюта

Курс головних криптовалюта

CoinMarketCap

Експерти з криптовалют вважають, що паніці на ринку могли сприяти погані новини від компанії Telegram, яка не може випустити свою криптовалюту.

"Основні криптовалюти в середу йдуть вниз на тлі повідомлення про те, що для врегулювання питання з SEC запуск токена Telegram може бути перенесене на термін до року. Влада США раніше поставила під сумнів легальність обороту криптовалюти Telegram, запуск операцій з якою повинен відбутися до кінця жовтня", – повідомляє портал ForexClub.

Там зазначають, що, від більш істотного падіння ринок втримала новина про те, що американська фондова біржа Nasdaq додала індекс CIX100 для 100 криптовалюта.

"На думку фінансових скаутів, зниження ринку продовжиться в найближчій перспективі. Незабаром біткоїн може подешевшати до $8000, а може і піти нижче за цю психологічну позначкиу. Ethereum – до $177, XRP – до $0,27, а Litecoin – до $53", – йдеться в прогнозі.

Курс несподівано розвернувся: власники біткоїна втратили $3 млрд

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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