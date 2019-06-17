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Курс долара в Україні зміниться: прогноз аналітика

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В Україні на початку червня курс долара подолав максимальну за 60 днів позначку, досягнувши 27,2 грн/$. Однак, вже ближче до середини місяця гривня впевнено почала відвойовувати свої позиції. До другої половині червня долар подешевшає з 26,4 грн/$ до 26,4 грн/$.

Як говориться в матеріалі OBOZREVAYEL, цілий ряд позитивних факторів дозволив розгорнути курсову тенденцію на 180 градусів. Менш позитивний прогноз озвучив фінансовий аналітик Єгор Комов. Він вважає, що вартість долара до 22-23 червня буде коливатися близько 26,2-26,4 грн / $. Фактично, за його оцінками курс долара буде перебувати в чинному діапазоні.

"Дві новини. Перша новина – тенденція на ревальвацію гривні не була остаточно зламана. Можливо, мінус вже протестований і опуститися до травневих показників буде складно, проте період міцної гривні ще не закінчено. Друга новина – долар може втратити 15-20 коп. за майбутню тиждень", – розповідає Комов.

Курс долара в Україні зміниться: прогноз аналітика

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Долар подорожчав: опублікований свіжий курс валют в українських банках

Чому перестав дорожчати долар:

  • закінчився традиційний період подорожчання валюти – кінець місяця;

  • негативні новини, які викликали хвилювання в учасників валютного ринку, відіграли себе;

  • попит на долари на валютному ринку знизився;

  • з'явилися позитивні новини від МВФ, Мінфін успішно розмістив державні цінні папери (в гривні під 18,5%, в доларах – 7,25-7,5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн / $), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн / $ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
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