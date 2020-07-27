Курс долара в Україні розвернувся: гривня змінила вартість на всіх сегментах ринку
Курс долара в Україні. колаж Обозревателя
В Україні курс долара після декількох тижнів зростання перейшов до плавного зниження. На всіх сегментах валютного ринку гривня зміцнилася на 10-15 копійок і впевнено опустилася нижче психологічної позначки в 28 грн/$.
Про те, скільки коштує долар в Україні 27 липня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 27 липня
27,75 грн/$ (було до вихідних 27,87 грн/$);
Курс долара за даними НБУ НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,67 грн/$ (було 27,72 грн/$)
Продаж – 27,97 грн/$ (було 28,04 грн/$)
Курс долара в банках Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,6 грн/$ (було 27,72 грн/$)
Продаж – 27,7 грн/$ (було 27,84 грн/$)
Курс долара в обмінниках finance.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.