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Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: аналітик назвав нову ціну

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В Україні курс долара до 25 липня досягне 26,2 грн/$, збільшившись з 18 липня на 40 коп./$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0/26,2 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

оглядач

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Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,830/25,860 до 26,065/26,095 (+ 0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 25,77/26,09 до 25,88/26,15 (+0,4% / + 0,2%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,3% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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