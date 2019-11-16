Курс долара в Україні проб'є новий рекорд: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара до 23 листопада може опуститися до позначки в 24,1 грн/$ (16 листопада – 24,24 грн/$). Така вартість валюти в кінці осені може стати рекордною за три роки.

Про це повідомив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, зміцнення гривні продовжиться і в найближчій перспективі вона буде рухатися в діапазоні 24,1-24,3 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Відзначимо, що зміцнення гривні спостерігається на тлі заяви міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов про те, що мінімум п'ять великих і 300 малих підприємств країни повинні бути приватизовані в 2020 році. Також міністр заявив про два сценарії для гривні на наступний рік - 24 і 27 грн за долар.

"Підтримку гривні надає прийнятий напередодні бюджет на 2020 рік, і проголосований у Верховній Раді в першому читанні закон про продаж землі", – додав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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