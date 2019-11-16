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16 листопада • оновлено в 11:59
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Курс долара в Україні проб'є новий рекорд: аналітик озвучив прогноз

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В Україні курс долара до 23 листопада може опуститися до позначки в 24,1 грн/$ (16 листопада – 24,24 грн/$). Така вартість валюти в кінці осені може стати рекордною за три роки.

Про це повідомив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, зміцнення гривні продовжиться і в найближчій перспективі вона буде рухатися в діапазоні 24,1-24,3 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Відзначимо, що зміцнення гривні спостерігається на тлі заяви міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов про те, що мінімум п'ять великих і 300 малих підприємств країни повинні бути приватизовані в 2020 році. Також міністр заявив про два сценарії для гривні на наступний рік - 24 і 27 грн за долар.

"Підтримку гривні надає прийнятий напередодні бюджет на 2020 рік, і проголосований у Верховній Раді в першому читанні закон про продаж землі", – додав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Mega Death
Mega Death
Если посмотреть на долларовые ставки по депозитам в Европе, и на ставки по депозитам в гривнах на Украине, с учётом противоестественного укрепления гривны, то можно предположить, что кто-то очень неплохо зарабатывает на этом, размещая гривневые депозиты в украинских банках.А потом их конвертируя в доллары или евро. (Россия 98-й)
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