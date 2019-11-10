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10 листопада • оновлено в 16:29
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Курс долара в Україні побив світовий рекорд: скільки буде коштувати валюта

1.6т Читати матеріал російською

В Україні курс долар а з початку 2019 року впав на 12,11%. Таке зниження стало рекордним - гривня посіла перше місце серед всіх світових валют за темпами зміцнення і продовжує утримувати свої позиції. Незважаючи на те, то в листопаді долар традиційно дорожчає, аналітики впевнені: значної девальвації чекати не варто.

Про те, як зміниться курс долара в Україні в найближчі тижні - читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Очікування від МВФ і залежність від новин

У січні 2019-го долар в Україні продавався за 27,6 грн/$. А в перший тиждень листопада валюта коштує менше 25 грн. Таке зміцнення стало рекордним за останні кілька років. Більш того, незважаючи на те, що в листопаді гривня в середньому втрачала 3,3% своєї вартості, аналітики впевнені: і ця тенденція буде зламана.

"У листопаді гривня може зберегти свої позиції поблизу позначки 25 грн. За долар на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і надходження іноземних інвестицій в Україну", - прогнозує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

І хоча справжні інвестори поки що тільки придивляються до України, валюта в країну регулярно надходить за рахунок викупу державних боргових бумагх. Тобто іноземці інвестують в український держборг і для цього продають долари і купують гривні. Але це всього лише кредити, які доведеться повертати ще й з 20%. Чому іноземцям вигідно купувати українські цінні папери? В Європі ставки в десятки разів нижче. Там багато заробити не вийде.

"Не дивлячись на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим. Поки інвестори вірять в Україну і бачать хороші інвестиційні можливості в зв'язку з високою ймовірністю відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також деескалації військового конфлікту на Донбасі і відкриття ринку землі. Але цю віру можуть похитнути політична нестабільність і розкол у правлячій партії", – зазначає Андрій Шевчишин.

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Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко також погоджується: одна з ключових умов утримання стабільного курсу гривні - позитивні новини від МВФ. Для іноземців співпрацю з Фондом такий собі маркер, який дає зрозуміти, що влада виконує взяті на себе зобов'язання і проводять розумну економічну політику. Крім того, отримані дешеві кредити дають країні можливість виконувати свої боргові зобов'язання.

А без МВФ для інвесторів ризики в Україні виростуть, тому і приплив средтсва скоротиться.

"Винуватцем зростання гривні є аукціон ОВДП, який проходив в понеділок. Попит на гривню перед цим аукціоном дозволив побачити зниження вартості долара в обмінниках. На жаль, поки очікувати формування тренда на зміцнення гривні в цьому році вже не варто. В ЗМІ витає інформація щодо відсутності успіхів в програмі з МВФ, а без неї додаткових кредитів і нвесторів ми з вами отримати не зможемо", - вважає Пархоменко.

Курс долара

Курс долара

Pixabay

Якщо зміниться новинний фон, ринок почне відчувати нестачу валютної пропозиції, і гривня перейде в більш широкий діапазон коливань – 25,5 – 26,5 грн/$, додає Пархменко. Водночас Шевчишин впевнений: долар все таки буде утримуватися в районі близько 25 грн.

Дефіцит зростає, а борги доводиться віддавати

Україна в наступному році віддадуть кожну третю гривню на обслуговування і погашення державного боргу. У НБУ відзначають: один з причин це планові випати відсотків по тим самим борговими паперами (облігаціями зовнішньої держпозики).

"Дефіцит, однак, був нижче в порівнянні з вереснем минулого року через менший негативне сальдо торгівлі товарами ($ 1.4 млрд). Цьому сприяло прискорення зростання експорту товарів (до 11.9% г / г) і суттєве уповільнення зростання імпорту (до 2% г / г) ", - йдеться в звіті НБУ.

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"Інвестиції" нерезидентів в гривневі ОВДП у вересні збільшилися в порівнянні з серпнем, проте через планові погашень сформувався незначний відтік капіталу. Через виплати по кредитами МВФ міжнародні резерви зменшилися в порівнянні з серпнем, проте в цілому з початку року вони зросли до $ 21.4 млрд станом на кінець вересня.

Міністерство фінансів запланувало взяти в борг в 2019-м 345,9 млрд грн. При цьому, як відзвітували в відомстві, тільки за перші сім місяців вони вже встигли позичити 255,3 млрд грн.

Іноземці в поточному році дали в борг України в 13,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. План по запозиченню перевиконано, а ось по доходах – навпаки. Дефіцит бюджету склав більше 1,1 млрд грн. Дохідну частину провалили. І як заявляють в самому міністерстві – через різке зміцнення гривні.

Щоб курс долара не залежав від позиції кредиторів, Україна повинна в першу чергу нарощувати економіку, збільшувати експорт, виводити з тіні операції і скорочувати контрабанду. До тих пір, вважають аналітики, девальвації не уникнути.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Виной роста валюты в ноябре является неумение власти договариваться с русскими и конкретно СП-2, ведь трубу УГТС можно смело сдавать в металлолом! Кстати рубль начал стремительно расти по сравнению с мировыми валютам!!!
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