Курс долара в Україні побив рекорд: НБУ показав нову вартість

В Україні довідковий курс долара на 22 травня становитиме 26,1 грн/$. Це мінімальна в 2019 році відмітка.

Оновлені дані про курс долара на своєму сайті опублікував Національний банк. Варто зазначити, що це довідковий курс, який вираховується як середній за результатами всіх валютних операцій. Однак саме на цю позначку рівняється багато учасників ринку.

Точний курс долара на 22 травня – 26,11 грн/$. Водночас максимальна вартість долара в 2019-му була 11 січня – 28,2 грн/$. За цей час американська валюта втратила більше 2,1 грн/$.

До речі, сприятливо на національну валюту впливають інтерес до державних цінних паперів із боку іноземців, позитивна кон'єктура світових сировинних ринків.

"Гривня має всі шанси для подальшого зниження до позначок у 26 грн/$. Але далі виникають певні ризики... Загалом до кінця місяця на тлі позитивних поточних тенденцій гривня має вагомі шанси дійти до 26 грн/$, але далі зміцнитися буде складно", — прогнозує аналітик Максим Пархоменко.

Тенденція на зміцнення курсу долара у червні продовжиться, передбачає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Є два сценарії розвитку ситуації. Перший — негативний. В такому випадку вартість долара повернеться до позначки близько 27 грн/$. "У разі негативних новин з боку МВФ представники якого збираються відвідати країну найближчим часом, якщо зовнішні ринки під впливом торговельних воєн демонструватимуть зниження, думаю, будуть труднощі і у гривні", — передбачає Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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