Курс долара в Україні дійде до психологічної позначки: прогноз аналітика

В Україні курс долара до 15 листопада може досягти позначки в 25 грн/$ (станом на 9 листопада 24,5 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "До моменту, поки в країні з'являться позитивні новини про співпрацю з МВФ, матимемо дуже плавну девальвацію. Думаю, буде близько 25 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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