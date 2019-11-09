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9 листопада • оновлено в 14:36
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Курс долара в Україні дійде до психологічної позначки: прогноз аналітика

2.8т Читати матеріал російською

В Україні курс долара до 15 листопада може досягти позначки в 25 грн/$ (станом на 9 листопада 24,5 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "До моменту, поки в країні з'являться позитивні новини про співпрацю з МВФ, матимемо дуже плавну девальвацію. Думаю, буде близько 25 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Новий курс долара: в НБУ опублікували курс валют

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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