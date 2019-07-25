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Курс долара побив річний рекорд: скільки коштує гривня

5.2т Читати матеріал російською

Національний банк України на п'ятницю, 26 липня, встановив курс 25,49 грн/$. Це найнижчий показник за 2019 рік.

Про це сказано на сайті НБУ в розділі "Офіційний курс валют". 100 доларів коштуватимуть 2548,7337 гривень. Це на 3 копійки нижче, ніж було встановлено на четвер, 25 липня.

Курс євро на п'ятницю поки не встановлено.

Попередній мінімум в 2019 році, як був зафіксовано 10 липня - 2548,9178 гривень за 100 доларів. При цьому в той день вартість американської валюти виявилася найнижчою за два роки.

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Курс долара на 26 липня

Курс долара на 26 липня

bank.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

За прогнозами аналітиків курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26 – 27,35 грн/$. Відмітка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар національний банк України
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