Курс долара розвернувся на 180 градусів: в НБУ назвали нову ціну

Національний банк України встановив на 5 серпня довідковий курс долара в 25,53 грн/$, таким чином американська валюта подорожчає на 21 коп./$, а тенденція різко змінилася.

Про те говориться в даних про ситуацію на валютному ринку НБУ. Водночас в банках за станом на 3 серпня долар коливається близько відміток 25,3/25,6 грн/$.

Відзначимо, з 27 липня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,52 грн до 25,02 грн (-1,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,445/25,475 до 25,350/25,380 (-0,4%).

Курс долара в Україні оглядач

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,38/25,67 до 25,13/25,47 (-1,0% / - 0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем розширився з 1,1% до 1,3% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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