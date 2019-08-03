Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс долара розвернувся на 180 градусів: в НБУ назвали нову ціну

2.1т Читати матеріал російською

Національний банк України встановив на 5 серпня довідковий курс долара в 25,53 грн/$, таким чином американська валюта подорожчає на 21 коп./$, а тенденція різко змінилася.

Про те говориться в даних про ситуацію на валютному ринку НБУ. Водночас в банках за станом на 3 серпня долар коливається близько відміток 25,3/25,6 грн/$.

Відзначимо, з 27 липня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,52 грн до 25,02 грн (-1,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,445/25,475 до 25,350/25,380 (-0,4%).

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

оглядач

Новини
Курс долара помітно підскочив: скільки коштує валюта в Україні

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,38/25,67 до 25,13/25,47 (-1,0% / - 0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем розширився з 1,1% до 1,3% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel