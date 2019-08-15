Курс долара розвернеться на 180 градусів: прогноз аналітика

В Україні курс долара з 14 серпня виріс на 8-10 коп./$ на різних сегментах ринку, досяг довідкової позначки в 25,38 грн/$. Уже в найближчі дні тенденція розгорнеться на 180 градусів – гривня знову перейде до зміцнення.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "У найближчій перспективі гривня має шанс на відновлення зростання і повернеться в коридор 25-25,2 грн/$", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Відзначимо, в НБУ заявили, що не планують зупиняти зміцнення національної валюти. Відповідно до заяв заступника директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Володимира Лепушінского, такі дії суперечили б на меті домогтися зниження інфляції до 5%, а також несли б інші загрози для економіки країни, повідомили в прес-службі Нацбанку.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартість автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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