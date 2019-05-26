Курс долара знову розвернеться: до чого готуватися українцям

В Україні на тлі новин про проблеми з МВФ (яких насправді немає) і припинення місії (яка триває) тенденція на валютному ринку змінилася, долар перейшов до упевненого зростання. Однак вже у найближчі дні ситуація знову розвернеться на 180 градусів, впевнені аналітики.

Про те, чого чекати від курсу долара на найближчий тиждень — у матеріалі OBOZREVATEL.

Ситуацію зіпсували неіснуючі проблеми з МВФ

Курс долара в Україні всього за добу зріс на 20 коп./$, а наші єврооблігації втратили в ціні до 1%. Всьому виною новини про те, що МВФ достроково залишає Україну і нібито перегляду програми не буде.

Першими таке повідомлення опублікувало агентство "Українські новини", посилаючись на власні джерела. Новина розійшлася і по інших ЗМІ, а вже ввечері міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко сказав: "МВФ, враховуючи розпуск Верховної Ради і несформований новий уряд, припинила місію в Україну".

Однак пізніше політик сам же спростував свої слова. Мовляв, місія все ще у Києві, і поки немає новин про те, що вона припинила роботу, а взагалі за співпрацю з МВФ у Кабміні відповідає міністр фінансів. Приблизно в цей самий час на ситуацію відреагували і в Адміністрації президента. Там повідомили, що президент Володимир Зеленський на наступному тижні зустрінеться з представниками МВФ, які перебувають у Києві, фактично давши зрозуміти, що кредитор нікуди не виїздив.

Тривалість місії має складати два тижні. З огляду на те, що новина довгий час залишалася без офіційного спростування, а один із міністрів ще й підтвердив інформацію, вона не могла не вплинути на ринок. Вартість валюти зросла, а облігації подешевшали. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що це тимчасова ситуація. Мовляв, тенденція розвернеться на 180 градусів і курс знову почне знижуватися.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,1/26,3 грн", — прогнозує OBOZREVATEL економіст.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко також вважає, що вартість долара за наступний тиждень стабілізується і складе близько 26,2-26,4 грн/$. Негативні фактори, які мали певний тиск на валюту, втратять свій вплив.

"Ситуація буде стабілізуватися. Я б сказав, що зараз найбільш ймовірний курс долара до кінця травня — близько 26,2 грн/$. Якщо не буде непередбачених коливань, вартість долара знизитися і залишатиметься в межах уже визначеного коридору", — додає у бесіді з нами Мазуренко.

Новини Курс долара в українських банках знизився

Аналітики Goldman Sachs підтверджують, що долар дешевшатиме. Так, серед чинників, які сприяють зміцненню гривні, вони вказують високі реальні відсоткові ставки, сприятливі умови торгівлі і приплив приватного капіталу.

"Стосовно кредитування ми більш оптимістично оцінюємо короткострокове зовнішнє фінансування, ніж ринок, і очікуємо, що цей фактор і надалі сприятиме подальшому підвищенню кривої боргу у доларах США", — зазначається у звіті.

Облігації з фіксованим рівнем прибутковості в національній валюті залишаються привабливими.

Погані позиції долара

У 2018-му американська валюта в порівнянні з "колегами" додала 8%. Але в поточному році позиції долара ослабли. М'яка монетарна політика Федеральної резервної системи забезпечила поштовх до девальвації. В Морган Стенлі випустили матеріал, у якому стверджується: "тенденція 2018-го розвернеться назад". І одна з основних причин: змінюється політика Штатів. Більше не буде підвищення відсоткових ставок (щонайменше у поточному році).

А в більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув у бік заощаджень, і США в цій ситуації перебувають у вразливій позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій поводитимуться стриманіше, а ось США зі своїм статусом найбільшого боржника у світі опиняться під ударом.

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"Ми чекаємо на низку змін у глобальній економічній ситуації, які поряд із кількома негативними середньостроковими факторами вказують швидше на зниження, ніж на підвищення долара у 2019 році", — йдеться у макроекономічному прогнозі компанії Goldman Sachs.

Саме через високий дефіцит долар може подешевшати на 30%, заявив інвестор Рей Даліо. "Ми маємо продати багато казначейських облігацій, і ми, як американці, не зможемо купити їх усі", — сказав він. "Федеральному резерву доведеться друкувати більше грошей, щоб заповнити дефіцит, доведеться монетизувати більше, і це призведе до знецінення вартості долара", — заявив мільярдер виданню Bloomberg.

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