Курс долара пробив рекорд за два роки: чого чекати українцям

В Україні курс долара пробив дворічний рекорд, впевнено наблизившись до позначки у 25,7 грн/$. І на цьому, вважають аналітики, зміцнення гривні не зупиниться.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара і коли краще купувати гривні.

Долар побив рекорд

В Україні довідковий курс долара 8 липня досяг мінімальної з вересня 2017-го позначки у 25,7 грн/$. Обсяги торгів на міжбанку минулого тижня досягали рекордних позначок у понад $ 300 млн.

Мінфін регулярно розміщує облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Цінні папери продають у гривні, тому іноземним покупцям доводиться продавати валюту для того, щоб купити гривню і придбати ОВДП. При цьому купувати українські папери вигідніше через досить високу прибутковість.

Крім іноземців, пропозицію на валютному ринку також поповнили і великі корпорації-експортери. Влітку високі виторги отримують аграрії. Також це відносно "млявий" період для бізнесу. Все це дало кумулятивний ефект – підвищення курсу гривні.

Чому зростає гривня:

високі експортні виторги;

попит на гривню серед іноземних покупців українських цінних паперів;

стабільний баланс попиту і пропозиції на ринку.

Аналітик Єгор Комов впевнений: якби Національний банк не виходив на ринок і не скуповував валютні надлишки, курс уже міг би побити абсолютний максимум і опуститися до 25 грн/$. "На міжбанку ситуація абсолютно на боці гривні. Думаю, ми або вже, або найближчим часом протестуємо мінімальну за 2019-й позначку. Друга половина літа, думаю, настільки сприятливою для нас не стане", – зазначає аналітик.

Комов вважає, що як мінімум на цьому тижні курс долара перебуватиме нижче за позначку у 26 грн/$. Водночас фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає, що курс валют перебуватиме у стабільному діапазоні від 25,5 до 26 грн/$.

"Уже з другої половини місяця, ймовірно, розпочнеться поступова девальвація, яка до кінця місяця вже явно може остаточно перетнути позначку у 26 грн/$ до 26,5 грн/$", – пояснює Мазуренко.

Курс долара в Україні оглядач

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що за найближчий тиждень долар дешевшатиме, впевнено подолавши психологічну позначку. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", – прогнозує експерт.

Коли варто купувати валюту і чого чекати у майбутньому

Курс долара в Україні найперше залежить від сезонних факторів. Уже кілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуації стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцнення гривні.

Аналітики сходяться на думці: намагатися вгадати, коли і скільки коштуватиме долар і спеціально закуповувати його у конкретні числа – ризиковано. Навіть професійні експерти ринку не завжди можуть передбачити вплив усіх девальваційних факторів. Крім того, на це накладається і політична обстановка, військова агресія з боку Росії. Все це впливає на ринок у кінцевому підсумку.

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися із метою.

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Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку до Риму, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована у доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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