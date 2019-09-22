Курс долара проб'є всі рекорди: аналітики озвучили прогноз для гривні

В Україні курс долара в 2019-му вперше за кілька років пропустив традиційне зростання у вересні. Аналітики впевнені: до кінця першого місяця осені гривня зміцниться до рекордної майже за чотири роки позначки і впритул наблизиться до 24,3 грн/$.

OBOZREVATEL розібрався, чого чекати від гривні до кінця вересня.

Втішні прогнози для гривні

Тільки за минулий тиждень долар на всіх сегментах валютного ринку втратив в ціні близько 1,2% Ще сім днів назад офіційний довідковий курс становив 24,9 грн/$, а зараз – 24,6 грн/$. "Долар сповільнив своє зниження, і торгувався на міжбанку практично без змін, в середині діапазону 24,5-25,0 грн. Але починаючи з середи він знову пішов вниз, оновивши мінімуми з кінця січня 2016 року, і явно націлений спробувати на міцність рівень 24,5 грн", – відзначає аналітик Вадим Іосуб.

Курс долара в Україні

Він вважає, що вже через тиждень на міжбанку долар може торгуватися близько 24,3 грн/$. Така відмітка може стати рекордною практично за чотири роки. Стабільна ситуація, баланс попиту і пропозиції, позитивні настрої з боку інвесторів і кредиторів – все це призводить до плавного зростання національної валюти.

Чому зростає гривня:

високі експортні виручки;

попит на гривню серед іноземних покупців українських цінних паперів;

стабільний баланс попиту і пропозиції на ринку.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", – прогнозує експерт.

Аналітик Андрій Шевчишин додає: на вартість гривні впливає досить високий попит з боку іноземців. З іншого боку, експортери починають відчувати значні труднощі, особливо аграрії, для яких такий високий курс гривні призвів до обвалу маржинальність бізнесу.

"Ймовірно, найближчим часом гривня повернеться до пройденої позначці 24,5 грн. За долар, від якої буде формувати наступний рух", – пояснює експерт.

Коли варто купувати валюту і чого чекати в майбутньому

Курс долара в Україні в першу чергу залежить від сезонних чинників, хоча зараз чіткі переходи стерті. Уже кілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуації стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцненню гривні.

Аналітики сходяться на думці: намагатися вгадати, коли і скільки буде коштувати долар і спеціально закуповувати його в конкретні числа – ризиковано. Навіть професійні експерти ринку не завжди можуть передбачити вплив всіх девальваційних факторів. Крім того, на це накладається і політична обстановка, військова агресія з боку Росії. Все це впливає на ринок в кінцевому підсумку.

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою. Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

На що може вплинути дешевий долар

Чим дешевше долар, тим менше прибуток від валютних надходжень. З одного боку, це кошти, які отримують компанії в валюті, а з іншого боку – бюджетні надходження. Частина акцизів зафіксована в євро. При цьому курс євро в Україні формується від залежності євро / долар, а ось сам долар – вже на ринкових умовах.

Тому чим дешевше долар, тим менше отримує український бюджет. Правда, разом з тим знижуються і суми, які потрібно витрачати на обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

В результаті зміцнення гривні і активних дій НБУ з викупу іноземної валюти, золотовалютні резерви зросли до $21 млрд, яких достатньо для проходження пікових виплат у вересні і в першій половині 2020 року. Разом з тим якщо Україна отримає наступний транш кредиту МВФ, ризики будуть зняті.

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