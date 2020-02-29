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29 лютого • оновлено в 11:55
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Курс долара проб'є психологічну позначку: прогноз валют

2.5т
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Курс долара в Україні в перший тиждень березня проб'є психологічну позначку в 25 грн/$ (в кінці лютого – 24,5 грн/$). Головна причина – іноземці перестали купувати українські ОВДП.

Про це OBOZREVATEL повідомив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Вартість українських єврооблігацій падає, що підтверджує зміну тенденцій. В цих умовах гривня буде відчувати сильний тиск. Ситуація обтяжується також дефіцитом бюджету, який раніше покривався засобами від розміщення ОВДП. Оскільки приплив зупинився і формується відтік, ослаблення гривні – питання часу. Ймовірно, в найближчим часом гривня продовжить падати до позначки 25 гривень за долар", – пояснює експерт.

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В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок

Тим часом, глобальні інвестори пережили черговий обвал на фондових ринках через коронавіурса і їхні настрої погіршуються ще більше. Побоювання світової пандемії і економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються в тихі гавані.

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Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали. Таким чином, Україна як і інші ринки буде під прицілом спекулянтів, які будуть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
психологическая отметка была -10 гривен. теперь уж все равно - когда 100 пробьет - это позабавит. СУ ГС
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