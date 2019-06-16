Курс долара досягне психологічної позначки: що буде з валютою в Україні

В Україні курс долара може знизитися на 30-40 коп./$ до позначки у 26 грн/$ вже до 22 червня. Девальвація себе відіграла, а американська валюта поступово знижується у ціні.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні і чому тенденція розвернулася на 180 градусів.

Долар подешевшає

В Україні на початку червня курс долара подолав максимальну за 60 днів позначку, досягнувши 27,2 грн/$. Однак уже ближче до середини місяця гривня впевнено почала відвойовувати свої позиції. Так, станом на 14 червня валюта знизилася у ціні до 26,4 грн/$.

Чому перестав дорожчати долар:

закінчився традиційний період подорожчання валюти — кінець місяця;

негативні новини, які викликали хвилювання в учасників валютного ринку, відіграли себе;

попит на долари на валютному ринку знизився;

з'явилися позитивні новини від МВФ, Мінфін успішно розмістив державні цінні папери (у гривні під 18,5%, у доларах — 7,25-7,5%).

Наразі ціла низка позитивних факторів дозволила розвернути курсову тенденцію на 180 градусів. В результаті долар почав плавно дешевшати. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що до 22 червня американська валюта коштуватиме близько 26,1-26,2 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0/26,3 грн/$.

Курс долара Обозреватель

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара щодо гривні", — пояснив експерт. Таким чином, за оцінками аналітика, гривня досягне нової психологічної позначки. "Спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 1,1% до 1,0%, за рахунок швидшого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, що свідчить про поступову стабілізацію на ринку готівкової валюти", — пояснив аналітик.

Серед позитивних факторів Іосуб назвав новину про плани Адміністрації президента підготувати запуск нової програми співпраці з МВФ, яка буде розрахована на 3-4 роки.

Менш позитивний прогноз озвучив фінансовий аналітик Єгор Комов. Він вважає, що вартість долара до 22-23 червня коливатиметься близько 26,2-26,4 грн/$. Фактично, за його оцінками курс долара перебуватиме у наявному діапазоні. "Дві новини. Перша новина — тенденція на ревальвацію гривні не була остаточно зламана. Можливо, мінус уже протестований і опуститися до травневих показників буде складно, проте період міцної гривні ще не закінчено. Друга новина — долар може втратити 15-20 коп. За майбутній тиждень", — розповідає Комов.

pixabay Курс долара

Фінансовий експерт Володимир Мазуренко також вважає, що долар має всі шанси знизитися до 26 грн/$. Непогані експортні виторги, сприятлива ситуація на зовнішніх ринках, розміщення державних цінних паперів Мінфіном — все це дозволило поступово зміцнюватися національній валюті.

Коли краще купувати валюту в Україні

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому разі правильно збирати у тій валюті, в якій витрачатимете гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку до Риму, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксовану у доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги купівлі можна знизити.

Де краще купувати долари

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику та за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб — обмінники. Річ у тім, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, отже немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти у банках — безпеку. А головний недолік — черги у касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта у готівці. Цілком можливо, що при проханні продати вам $ 200-300 працівник відділення запропонує прийти в інший день.

Цього року для українців з'явилася ще одна можливість — купувати валюту онлайн. Для цього треба або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не треба буде йти у банк, щоправда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

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Відкриття інтернет-карти безкоштовне, також не треба платити комісію при поповненні. Так, щоб купити долари, треба просто перевести певну суму зі своєї карти з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.

Головний принцип — зберігати спокій та мінімізувати усі ризики. В Україні періодичне зростання і зміцнення долара триває з року в рік. Золотовалютні резерви Нацбанку дозволяють як мінімум у цьому році без проблем обслуговувати кредити і утримувати стабільність гривні. Тому й причин для хвилювань немає.

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