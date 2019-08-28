Курс біткоїна розвернувся на 180 градусів: з'явився новий прогноз

Курс біткоїна в середу, 28 серпня, весь день коливається біля позначки в $10150.

Після драматичний падіння у вівторок, коли за кілька годин ціна знизилася на $200, зараз криптовалюта практично не росте і не падає. За даними порталу CoinMarketCap, добове коливання становить близько 0,05%. А капіталізація – $181 млрд.

CoinMarketCap

У інших криптовалют зміни курсу теж близькі до нуля.

CoinMarketCap

Експерти припускають, що зупинити різкий обвал біткоїна допомогли позитивні новини від розробників соцмереж, які планують випустити свої цифрові гроші.

"Зокрема, команда месенджера Telegram повідомила інвесторам про намір випустити першу партію власної криптовалюти Gram протягом двох місяців, до 31 октября.Кроме того, команда розробників майбутньої криптовалюти Facebook - Libra - запустила програму винагороди фахівців, які зуміють знайти уразливості в системі безпеки", – вважають в ForexClub.

Незважаючи на це, там припускають, що падіння криптовалют продовжиться. Зокрема, біткоїн може подешевшати до $10 тис.

Біткоіни зупинив падіння

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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