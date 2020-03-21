Головна Новини
21 березня • оновлено в 17:19
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс біткоїна різко змінився: скільки коштує

1.6т
Читати матеріал російською

Курс біткоїна на тлі пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту в суботу, 21 березня, опустився до $6179.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу вартість впала на 6,28%. А капіталізація (загальна вартість усіх монет) склала $112,9 млрд.

При цьому протягом останньої доби був навіть "провал" до $5879.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

На цьому тлі втрачають вартість всі інші головні криптовалюти. Зокрема, Ethereum впав на 6,8%, XRP – на 6,1%, Litecoin – на 7,45%.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого вівторка ринок криптовалют демонстрував непогані темпи зростання після сильної корреккціі.

При цьому відзначимо, що пандемія коронавірусу, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасувала великі форуми в криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги