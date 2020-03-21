Курс біткоїна різко змінився: скільки коштує

Курс біткоїна на тлі пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту в суботу, 21 березня, опустився до $6179.

За даними порталу CoinMarketCap, за добу вартість впала на 6,28%. А капіталізація (загальна вартість усіх монет) склала $112,9 млрд.

При цьому протягом останньої доби був навіть "провал" до $5879.

Курс біткоїна CoinMarketCap

На цьому тлі втрачають вартість всі інші головні криптовалюти. Зокрема, Ethereum впав на 6,8%, XRP – на 6,1%, Litecoin – на 7,45%.

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого вівторка ринок криптовалют демонстрував непогані темпи зростання після сильної корреккціі.

При цьому відзначимо, що пандемія коронавірусу, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасувала великі форуми в криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

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