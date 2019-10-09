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10 жовтня • оновлено в 04:58
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Курс біткоїна різко рвонув вгору: скільки коштує зараз

1.2т Читати матеріал російською

Курс біткоїна ввечері в середу, 9 жовтня, несподівано пішов вгору. Всього за кілька годин ціна криптовалюти перевищила $8400.

За даними порталу CoinMarketCap, "вибух" стався близько 17 години за київським часом. З $8219 криптовалюта подорожчала до $8400 і продовжила зростання.

Курс біткоїна різко рвонув вгору: скільки коштує зараз

CoinMarketCap

Незважаючи на стрибки протягом дня, добове зростання біткоїна склало понад 2%. Втім, капіталізація після недавнього падіння залишається досить низькою – $151 млрд.

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На цьому "оптимістичному" тлі інші криптовалюта теж стали дорожчати.

Так, Binance Coin злетів відразу на 8,45%, а Ethereum – на 5,92%.

Курс біткоїна різко рвонув вгору: скільки коштує зараз

CoinMarketCap

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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