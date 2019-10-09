Курс біткоїна різко рвонув вгору: скільки коштує зараз

Курс біткоїна ввечері в середу, 9 жовтня, несподівано пішов вгору. Всього за кілька годин ціна криптовалюти перевищила $8400.

За даними порталу CoinMarketCap, "вибух" стався близько 17 години за київським часом. З $8219 криптовалюта подорожчала до $8400 і продовжила зростання.

CoinMarketCap

Незважаючи на стрибки протягом дня, добове зростання біткоїна склало понад 2%. Втім, капіталізація після недавнього падіння залишається досить низькою – $151 млрд.

На цьому "оптимістичному" тлі інші криптовалюта теж стали дорожчати.

Так, Binance Coin злетів відразу на 8,45%, а Ethereum – на 5,92%.

CoinMarketCap

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюта може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, впав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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