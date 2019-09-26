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27 вересня • оновлено в 19:19
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Курс біткоїна різко розвернувся: скільки коштує найпопулярніша криптовалюта

10.6т Читати матеріал російською

Курс біткоїна після оглушливо падіння на $1300 почав повільно зростати. Водночас пішли вгору всі інші криптовалюти.

За даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти в четвер, 26 вересня, становить $8487. Це приблизно на $40-50 вище, ніж напередодні. Різкий обвал до -13% змінився, хоч і слабким, але зростанням – за останню добу біткоїн подорожчав на 0,8%.

Капіталізація становить $152,2 млрд (добу тому було $150 млрд).

Курс біткоїна різко розвернувся: скільки коштує найпопулярніша криптовалюта

CoinMarketCap

Незважаючи на те, що на тижневому графіку сьогоднішнє подорожчання біткоїна більше нагадує просте коливання, ринок криптовалют зміг впоратися із шоком від обвалу і навіть почати рости.

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Так, у топ-100 криптовалют на CoinMarketCap червоним кольором ("дешевшають") позначено всього 6 монет. Під час обвалу в середу картина була протилежна – зростання, хоча незначне, було лише у 8 монет.

Найсильніше в топ-10 подорожчали:

  • XRP – 4,72%;

  • Stellar – 8,29%;

  • Binance Coin – 4,90%.

Курс біткоїна різко розвернувся: скільки коштує найпопулярніша криптовалюта

CoinMarketCap

Експерти з криптовалют вважають, що далі курс буде рости. "На думку фінансових скаутів, ринок незабаром почне коригуватися наверх після обвального падіння попереднього дня. Біткоїн у цьому випадку може подорожчати до $8500, Ethereum – до $170, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $60" – йдеться в прогнозі на ForexClub.

Курс біткоїна різко розвернувся: скільки коштує найпопулярніша криптовалюта

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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